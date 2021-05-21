İzmir'de Uluslararası Film ve Müzik Festivali başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali" düzenliyor. Festival, 21 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'daki ödül töreni ve kapanış konseri ile sonlanacak.

Dünya Müzik Günü olan 21 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'daki ödül töreni ve kapanış konseri ile sonlanacak olan ilk festivale ilişkin bir basın açıklaması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Haziran ayında sinema salonlarının faaliyete geçeceğini umduklarını, pandemiden bunalan seyirciye ve sinema sektörüne moral desteği sunmak amacıyla gerekleştirecekleri festivalde açık havanın yanı sıra pandemi kurallarına uygun biçimde salonlarda da gösterim yapmayı planladıklarını belirtti.

Festivalin yarışmalı bölümünün bu yıl yalnızca ulusal düzeyde olacağını, yarışmaya seçilen filmlerin akşamları Kültürpark'daki açık hava sinemasında gösterileceğini kaydeden Soyer, açılış töreninde film müziğimizin ustalarının yapıtlarını içeren bir konser gerçekleştirileceğini söyledi.

Ulusal yarışma

Yönetmenliğini Vecdi Sayar'ın üstlendiği festivalde, sinema- müzik ilişkisi bağlamında En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Müzik, En İyi Özgün Film Şarkısı ve En İyi Ses Tasarımı ödülleri verilecek.

Festival Jürisi, yönetmen Ezel Akay'ın başkanlığında, müzikal oyunlardaki başarısı ile tanınan oyuncu Tülay Günal, müzisyen-akademisyen Prof. Berrak Taranç, besteci Cem İdiz, akademisyen-yazar Prof. Oğuz Makal, söz yazarı Mehmet Teoman ve film müziği alanından bir akademisyen Feyzi Erçin'den oluşuyor.

Tunç Soyer, festival ödüllerinin 'Kristal Flamingo' adıyla anılacağını, En İyi Film ödülünü kazanacak filmin yapımcısına, bir sonraki filmini İzmir'de çekmesi -çekimlerin en az yüzde 40'ını İzmir'de gerçekleştirmesi- koşuluyla, İzmir Sinema Ofisi tarafından 300.000 TL değerinde lojistik destek sağlanacağını, İzelman AŞ'nin de En İyi Film'in ve Jüri özel ödülünü kazanacak filmin yönetmenleri ile En İyi Kadın ve Erkek Oyuncular, En İyi Film Müziği bestecisi, En İyi Film Şarkısı bestecisi ve En İyi Ses Tasarımcısına da 10.000'er TL tutarında akçalı ödül verileceğini açıklayarak, festivalin sinema sektörünün İzmire yönelmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Festival logosu, usta tasarımcı Bülent Erkmen'in imzasını taşıyor.

Festival programının, "Hayatım Müzik", "Müzik ve Toplum", "Müzik Belgeselleri", "Her Yaştan Çocuklar İçin" ve "Ustalardan Kısalar" başlıklı bölümlerinde, müzik ve müzisyenler üstüne yapılmış uzun ve kısa metraj filmlerle birlikte festivalde yaklaşık 90 film gösterilecek. Pandemi koşulları izin verirse, açılış ve kapanış törenlerine, İzmir Fransız Kültür Merkezi katkıları ile Fransız müzisyenler de katılacak.

Festival çerçevesinde, televizyon alanında da bir değerlendirme olacak. TV eleştirmenleri Elçin Yahşi, Özlem Özdemir, Sina Koloğlu, Yazgülü Aldoğan, sinema yazarı Burak Göral, sinema ve müzik yazarı Cumhur Canbazoğlu ile besteci Serdar Kalafatoğlu'ndan oluşan Jüri, son bir yıl içinde (Mayıs 2020- Mayıs 2021) açık televizyon kanalları ile dijital platformlarda gösterilmiş dizilerin ana tema müzikleri ve şarkıları arasında bir değerlendirme yaparak, iki kategoride En İyi Özgün Dizi Müziği ve En İyi Özgün Şarkı ödülleri verecek. Bestecilere, Kristal Flamingo ödülleri 1 Temmuz'daki ödül töreninde verilecek.

Ustalara saygı

Festivalin ilk günü, sinemamızın üç usta bestecisi, Yalçın Tura, Arif Erkin ve Cahit Berkay'a ve gerek müzik, gerekse sinema alanda seçkin bir kariyere sahip olan değerli sanatçı Hümeyra'ya Onur Ödülü verilecek.

Ustaların müziklerini yaptığı filmlerden bir seçki, 'Onur Ödülleri' bölümünde gösterilecek. Artık aramızda olmayan, eserlerinde yaşayan iki büyük usta da yapıtlarıyla 'Anılarına' adlı bölümde yer alacak: Atilla Özdemiroğlu ve geçen yıl yitirdiğimiz Timur Selçuk. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak Festivalin açılış töreninde, Tura, Erkin, Berkay, Özdemiroğlu ve Selçuk'un film müziklerinden oluşan bir dinleti sunulacak.

'Onur Ödülleri' ve 'Anılarına' bölümlerinde, yabancı ustalar da var. Bunlardan biri, Kieslowski filmlerine yaptığı bestelerle dünya çapında tanınan Zbigniew Preisner. Geçen yıl Temmuz ayında yitirdiğimiz İtalyan besteci Ennio Morricone, önceki yıl yitirdiğimiz Fransız sinemasının film müziği alanındaki ustalarından -Cherbourg Şemsiyeleri ile tüm dünyada ün kazanan- Michel Legrand pek çok filmde birlikte çalıştığı Jacques Demy filmleri, Arjantinli besteci Astor Piazzola yakın dostu -geçen yıl Aralık ayında Koranavirüs nedeniyle hayatını kaybeden- Fernando Solanas'ın iki filmi ile festivalin 'Anılarına' bölümünde yer alacak.

Bu yıl Oscar'larda, Uluslararası Film dalında kısa listeye girmeyi başaran Bosna – Hersek filmi (TRT'nin de ortak yapımcılarından biri olduğu) "Quo Vadis Aida?"nın müziğinin bestecisi Polonyalı Antoni Lazarkiewicz'e de 'Kültürlerarası Sanatsal Başarı Ödülü' verilecek.

Açık havada yapılacak ulusal yarışma filmleri ve kapanış filmi dışındaki yapımlar, İzmir Sanat, Karaca Sinema ve Fransız Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gösterilecek.