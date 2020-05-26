İzmir’de Üçkuyular-Narlıdere metrosu için imzalar atıldı

Fransız Société Générale Bankası’yla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) A/B sendikasyon yapısı altında 25 milyon Euro B kredisi için de anlaşma yapan Büyükşehir Belediyesi toplamda 75 milyon Evro tutarında kredi sözleşmesi imzalamış oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, imzalanan bu anlaşmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itibarına ve güvenilirliğine uluslararası finans kuruluşlarının verdiği onayın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Tunç Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: ”İzmir’imizin büyük ve önemli projelerine bu zamana kadar hazine garantisiz dış finansman sağlayan uluslararası finans kalkınma kuruluşlarına iki yeni kuruluşun daha eklenmesinden büyük heyecan duymaktayım. Küresel salgına rağmen İzmir halkına bu fırsatları sunma ve hizmetlerin sürdürülebilir olması konusunda katkılarından dolayı Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale Bankası'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sözleşmelerinin uzun vadeli ve başarılı bir ortaklığın resmi bir başlangıcı olmasını ümit ediyor, gelecekteki büyük projelerimizde de işbirliğimizin devam etmesini temenni ediyorum.”



Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı Dmitry Pankin projenin, karbon emisyonlarını azaltan verimli, çevre dostu kentsel ulaşım sistemlerini finanse ederek belediyenin altyapı geliştirme konusundaki BSTDB’nin stratejik odağı ile uyumlu olduğunu söyledi.

Pankin, ”Daha kısa seyahat süreleri ve konforlu ulaşım, bu hareketli şehirde ekonomik verimliliği doğrudan etkileyecek ve yaşam standartlarını iyileştirecektir” diye konuştu.

"Memnuniyetle karşılıyoruz"

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’deki uzun soluklu ortaklarından biri olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

”İzmir'in, ulaşım ağını yeşil, sürdürülebilir bir şekilde genişletmesini ve kentsel ulaşım kalitesini artırmasını memnuniyetle karşılıyoruz. EBRD, bu girişimin finansmanında rol oynamaktan ve diğer kreditör kuruluşları konuya çekmekten memnuniyet duymaktadır.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody’s ile çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulusal düzeyde alınabilecek en yüksek not olan ‘Aaa’ seviyesinde kredi derecelendirme notuna sahip.

Çalışmalarda son durum

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın, Bornova Evka 3-Fahrettin Altay Metro Hattı’nı Narlıdere’ye uzatma çalışmaları, salgın nedeniyle yavaşlasa da sürüyor. Sona yaklaşan tünel açma çalışmalarının, Haziran ayında normal çalışma düzenine geçilmesiyle birlikte 2021’in ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor.

Toplam uzunluğu 179 kilometreye ulaşan raylı sistem zincirinin yeni halkası Fahrettin Altay-Narlıdere hattı 7.2 kilometre uzunluğunda olacak. 2022’de hizmete girmesi planlanan ve tamamı yeraltından geçecek olan hatta Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık durakları yer alacak.