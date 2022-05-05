İzmir’de toplu ulaşıma zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yeni tarifede, toplu ulaşımda tam bilet 7 lira 10 kuruş oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında otomatik olarak güncellenmesi kararı aldı. Bununla birlikte toplu ulaşıma bir zam daha gelmiş oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A Tarife kapsamında 6,50 TL olan tam biniş ücreti, 7,10 TL’ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,31 TL, ikinci aktarma ücreti ise 98 kuruş olarak belirlendi.

Öğrenci biniş ücreti de 2,20 TL’den 2,40 TL’ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 5,60 TL’den 6,11 TL’ye çıkarıldı. Öğrenci, Öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek.

Yeni tarife ile birlikte İZBAN’da uygulanan blokaj ücreti de 25 TL’ye kadar çıkmış oldu.