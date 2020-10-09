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İzmir'de toplu taşımada HES kodu hazırlığı

09 Ekim 2020 13:01

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın, Koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında çıkardığı “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” başlıklı genelgesi uyarınca çalışmalara başladı. İlk etapta kişiselleştirilmiş İzmirim Kartların sisteme dahil edilmesi sağlanacak. İzmirim Kartların kişiselleştirilmesi ve takibi için özel bir yazılım programı hazırlanacak.

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