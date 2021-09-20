İzmir'de simide zam geldi

İzmir'de boyoz ve simide 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 zam yapıldı. 2 TL'den satılan boyoz ve simidin fiyatı 2.5 TL'ye yükselirken, İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, "Geçen sene 80 liraya aldığımız un, 230 liraya yükseldi. Maliyetler katlandı, zam kaçınılmaz oldu" dedi. İzmir’de okuyan bir öğrenci ise “Taş yiyeceğiz yakında. Ne yazık ki öğrenciyim bu ülkede” tepkisini gösterdi.

İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, 2 TL'den satılan boyoz ve simidin yanı sıra yumurta ve parça peynir fiyatının yüzde 25 zamla 2.5 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Zamların 1 Ekim’den itibaren geçerli olacağı açıklandı.



ANKA Haber Ajansı'na konuşan Erişen giderek artan hayat pahalılığının zamları kaçınılmaz hale getirdiğini belirterek şunları söyledi:



"Fırıncı esnafından uzun süredir gelen bir talep vardı. Kiraları, işçi maliyetleri yüksek. Her şeye zam geliyor. Geçen sene 80 liraya aldığımız un, 230 liraya yükseldi. Yine geçen yıl 18 litrelik çiçek yağı 125 liraydı. Bu sene 265 TL civarında. Bunlar toptan fiyatlar. Bu pahalılık karşısında biz ne yapabiliriz. Bu yüksek maliyetler karşısında zamdan başka yapabileceğimiz bir şey kalmadı."