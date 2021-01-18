İzmir'de simide zam geldi

İzmir'in "gevrek" denilen simidin ücreti, yaklaşık yüzde 14 zamla 1.75 liradan 2 liraya çıktı.

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Başkan Erişen, "Fiyat artışları nedeniyle gevrek fiyatlarını mecburen 2 liraya çıkarmak zorunda kaldık. İzmir'deki fırıncılar, zam taraftarı değil. Pandemiden dolayı işler yüzde 50 düştü. Biz ikide bir zam yapma meraklısı değiliz. Maliyetler yükseliyor. Bu sebeple zam yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

"İstanbul ve Ankara'da bizden önce zam yapıldı"

İzmir halkının kaliteli ve ucuz gevrek tükettiğini dile getiren Erişen, "İzmir halkının gönlü rahat olsun. En kaliteli ve ucuz gevreği yiyorlar. İstanbul'da simit 2,5 lira. Ankara'da 2 lira. Birçok il bizden önce 2 lira yaptı. İzmir halkı bize karşı her zaman duyarlı olmuştur.



Gerekmediği sürece asla zam yapma taraftarı değiliz. Bizi mazur görmelerini rica ediyorum, gevreklerini afiyetle yesinler. Bu zam beklenen bir zamdı. İzmir halkı zaten destek olmak için tezgaha 2 lira bırakıp gidiyordu. Biz de artan maliyetler nedeniyle zam yaptık" diye konuştu.