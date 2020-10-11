İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İzmir'de, sahte içki içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 4 kişi daha yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde geçen gün iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Nihat Karaoğlan(68) ve Necdet Kanatlıer'in de (67) yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Sahte alkol zehirlenmesinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 Kırıkkale'de de bu hafta sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirmişti.