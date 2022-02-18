İzmir'de restoren edilen tarihi binanın kaybolan kristal aynaları kırılmış, Atatürk tablolarının ise nerede olduğu bilinmiyor

Karşıyaka Öğretmenler Lokali’ndeki restorasyonda kaybolan kristal aynalar, Kurtuluş Savaşı dönemine ait orijinal fotoğraflar ve Atatürk tabloları ile ilgili soruşturma tamamlandı. Kristal aynaların kırıldığı, Atatürk tablolarının ise nerede olduğunun bilinmediği kaydedildi.

İzmir’de 1892 yılında yapılan, 1900’lü yıllarda Levanten lokantası olarak kullanılan daha sonra Halkevi binası, Türk Kültür Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Sanat Merkezi ve son yıllarda ise Karşıyaka Öğretmenler Lokali olarak hizmet vererek birçok tarihi ana tanıklık eden bina, tarihe geçecek bir skandala sahne oldu. 2019 yılında yapılan restorasyonun ardından açılışını AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın yaptığı Karşıyaka Öğretmenler Lokali’nde tarihi ve sanatsal eserler kayboldu.

Dört adet kristal ayna, Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş 11 orijinal fotoğraf ve ressam Ayla Erdur tarafından çizilen iki adet Atatürk tablosu restorasyon sonrası kayıplara karıştı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ressam Ayla Erdur, “Tarihe yapılan saygısızlığın ve hırsızlığın üzerini örten bu rapor bir skandaldır. Tarihi değerlerimiz kimlerin eline kaldı” diyerek tepki gösterdi.