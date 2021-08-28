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Çevre

İzmir'de orman yangını: Bölgeye, 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz sevk edildi

28 Ağustos 2021 15:26

İzmir’in Foça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye, 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazözün sevk edildiği belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...

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