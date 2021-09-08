İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 1 saatte söndürüldü.



Kemalpaşa'nın Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın başladı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. (dha)