İzmir'de öğrenciler için "Askıda İzmirim Kart" uygulaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı dayanışma kampanyasına bir yenisini daha ekledi. “Askıda İzmirim Kart” uygulamasıyla vatandaşlar, ihtiyaç sahibi öğrencilerin toplu ulaşım kartlarına bakiye yüklemesi yapabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için “Askıda İzmirim Kart” uygulamasını başlattı.

Öğrencilere yönelik bu uygulama da www.bizizmir.com üzerinden işleyecek. Destek olunması gereken öğrenciler kimlik ve İzmirim Kart bilgileriyle yüklenmesini istedikleri biniş miktarını başvuru formuna girecek. Yardım etmek isteyen İzmirliler ise askıda görülen kartlara olanakları ölçüsünde yükleme yapabilecek. Aynı karta ayda bir defadan fazla yükleme yapılamayacak.

Soyer'den çağrı

Hiçbir kampanyada doğrudan nakit yardımı almadıklarını özellikle vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “En baştan beri, ‘Alan el, veren eli görmeyecek. Biz varız’ dedik; öyle de yaptık. Gıptayla bakılan İzmir dayanışmasında en büyük pay, bu kültürü en güçlü şekilde sergileyen hemşerilerimizindir” dedi. Askıda İzmirim Kart uygulamasının da çok önemli bir sosyal fayda sağlayacağını ve salgın dönemi sonrası da devam edeceğini ifade eden Başkan Soyer, İzmirlilere şöyle seslendi: “Sevgili hemşerilerim; Anadolu’nun vazgeçilmezi olan ‘dayanışma’ kültürünü adeta yeniden canlandıran kent olarak; şimdi de öğrencilerimizin elinden tutacağız. Askıda İzmirim Kart uygulamamızla, imkânları sınırlı gençlerimizin İzmirim Kartlarına yükleme yapabilir ve onlara toplu ulaşım desteği sağl ayabilirsiniz. Gençlik kenti İzmir’imizin gençlerine hareket özgürlüğü sağlamak için harekete geçin.”