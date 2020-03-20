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Koronavirüs

İzmir'de nöbetçi kuyumcu dönemi başladı

20 Mart 2020 08:22

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuyumcuların nöbetleşe çalışma sistemine gireceğini bildirdi.

Baransel, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde dünyada ve Türkiye'de pandemi şeklinde seyreden virüse karşı esnaf olarak yayılımı durduracak tedbirlere destek olmaları gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda insan yoğunluğunun önüne geçmek için semtlerde çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini aktaran Baransel, "Semtlerimizdeki kuyumcularımızın nöbetleşe çalışma sistemine geçmelerini, çalışma saatlerini 10.00-18.00 olarak düzenlemelerini, ayrıca çantacıların seyahat etmemelerini önemle tavsiye ediyoruz. Hep birlikte bu sorunun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

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