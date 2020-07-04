T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir’de Mordoğan, Foça ve Urla gemi seferleri başladı

04 Temmuz 2020 15:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Foça, Mordoğan ve Urla gemi seferlerinin 2020 yaz sezonu bugün yapılan yolculukla başladı. 

ETİKETLER

izmirizdenizmordoğanfoçaurlagemi seferleribaşladıtunç soyer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24