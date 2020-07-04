İzmir’de Mordoğan, Foça ve Urla gemi seferleri başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün ağırlıklı olarak günübirlik tatilcilere hizmet veren Foça, Mordoğan ve Urla hafta sonu gemi seferleri bugün başladı. Mordoğan-Foça ilk seferinin yolcuları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı. Yolcularla sohbet eden Soyer, gemi mürettebatına iyi yolculuklar diledi.

Bugün yapılan ilk Mordoğan-Foça seferine 250 yolcu bindi. Tatilciler keyifli bir yolculuğun ardından Mordoğan ve Foça'ya ulaştı. Mordoğan İskelesi'nde yolcuları Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan karanfil vererek karşıladı.

Seferler hafta sonları Karşıyaka-Konak-Güzelbahçe-Urla; Karşıyaka-Konak-Mordoğan-Foça ve Konak-Karşıyaka-Foça-Mordoğan güzergâhlarında yapılıyor.

Kalkış ve varış saatleri

Karşıyaka-Urla gemisi; 09.15’te Karşıyaka’dan, 09.30’da Konak’tan kalkıyor; 10.15’te Güzelbahçe’den hareket ediyor ve 10.45’te Urla’ya varıyor. Dönüşte Urla’dan 21.00’de kalkan gemi, 21.30’da Güzelbahçe’de, 22.15’te Konak’ta ve 22.30’da Karşıyaka’da oluyor.

Karşıyaka-Foça gemisi; 08.25’te Karşıyaka’dan, 08.40’ta Konak’tan kalkıyor; 10.10’da Mordoğan İskelesi’ne yanaşıyor. 10.30’da buradan hareket edip, 11.10’da Foça’ya varıyor. Dönüşte Foça’dan 18.40’ta kalkan gemi, 19.20’de Mordoğan’da, 21.00’de Konak’ta ve 21.15’te Karşıyaka’da oluyor. Konak-Mordoğan gemisi; 08.25’te Konak’tan, 08.40’ta Karşıyaka’dan kalkıyor; 10.20’de Foça’da oluyor. 10.30’da buradan hareket edip 11.10’da Mordoğan’a varıyor. Dönüşte 18.40’ta Mordoğan’dan hareket ediliyor. 19.20’de Foça’ya, 21.10’da Konak’a, 21.25’te Karşıyaka’ya varılıyor.

Ücret tarifesi

Karşıyaka-Urla sefer ücreti tek gidiş 20 TL, Karşıyaka-Foça sefer ücreti tek gidiş 25 TL, Konak-Mordoğan sefer ücreti tek gidiş 25 TL olarak belirlendi. Validatörler, ara iskelelerde (Mordoğan - Güzelbahçe) inen yolculara belirli oranlarda ücret iadesi yapacak. Seferler, 65 yaş üstü yurttaşlar ve serbest kart sahipleri dahil tüm yolcular için ücretli olacak.