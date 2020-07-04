İzmir’de Mordoğan, Foça ve Urla gemi seferleri başladı
04 Temmuz 2020 15:42
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Foça, Mordoğan ve Urla gemi seferlerinin 2020 yaz sezonu bugün yapılan yolculukla başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün ağırlıklı olarak günübirlik tatilcilere hizmet veren Foça, Mordoğan ve Urla hafta sonu gemi seferleri bugün başladı. Mordoğan-Foça ilk seferinin yolcuları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı. Yolcularla sohbet eden Soyer, gemi mürettebatına iyi yolculuklar diledi.
Bugün yapılan ilk Mordoğan-Foça seferine 250 yolcu bindi. Tatilciler keyifli bir yolculuğun ardından Mordoğan ve Foça'ya ulaştı. Mordoğan İskelesi'nde yolcuları Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan karanfil vererek karşıladı.
Seferler hafta sonları Karşıyaka-Konak-Güzelbahçe-Urla; Karşıyaka-Konak-Mordoğan-Foça ve Konak-Karşıyaka-Foça-Mordoğan güzergâhlarında yapılıyor.
Kalkış ve varış saatleri
Karşıyaka-Urla gemisi; 09.15’te Karşıyaka’dan, 09.30’da Konak’tan kalkıyor; 10.15’te Güzelbahçe’den hareket ediyor ve 10.45’te Urla’ya varıyor. Dönüşte Urla’dan 21.00’de kalkan gemi, 21.30’da Güzelbahçe’de, 22.15’te Konak’ta ve 22.30’da Karşıyaka’da oluyor.
Karşıyaka-Foça gemisi; 08.25’te Karşıyaka’dan, 08.40’ta Konak’tan kalkıyor; 10.10’da Mordoğan İskelesi’ne yanaşıyor. 10.30’da buradan hareket edip, 11.10’da Foça’ya varıyor. Dönüşte Foça’dan 18.40’ta kalkan gemi, 19.20’de Mordoğan’da, 21.00’de Konak’ta ve 21.15’te Karşıyaka’da oluyor. Konak-Mordoğan gemisi; 08.25’te Konak’tan, 08.40’ta Karşıyaka’dan kalkıyor; 10.20’de Foça’da oluyor. 10.30’da buradan hareket edip 11.10’da Mordoğan’a varıyor. Dönüşte 18.40’ta Mordoğan’dan hareket ediliyor. 19.20’de Foça’ya, 21.10’da Konak’a, 21.25’te Karşıyaka’ya varılıyor.
Ücret tarifesi
Karşıyaka-Urla sefer ücreti tek gidiş 20 TL, Karşıyaka-Foça sefer ücreti tek gidiş 25 TL, Konak-Mordoğan sefer ücreti tek gidiş 25 TL olarak belirlendi. Validatörler, ara iskelelerde (Mordoğan - Güzelbahçe) inen yolculara belirli oranlarda ücret iadesi yapacak. Seferler, 65 yaş üstü yurttaşlar ve serbest kart sahipleri dahil tüm yolcular için ücretli olacak.