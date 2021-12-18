İzmir'de maden ocağında göçük: 45 yaralı

İzmir'in Kınık ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 45 işçi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı ilk açıklamada, ”İzmir Kınık’ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir" bilgilerini paylaştı.

Soruşturma açıldı

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren kömür ocağında göçük meydana geldiği hatırlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sorumlular hakkında Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kınık Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup soruşturma titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

"Kendi kendimize çıktık"

Kınık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Madenci Deniz Yıldız, "Hiç anlayamadım, bir anda pat diye geldi. neye uğradığımızı şaşırdık. Kendi kendimize çıktık" dedi.

Kınık Belediye Başkanı: Can kaybımız yok

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Madenimizde meydana gelen iş kazasında yerinde müdahale ile şu an Kınık Devlet Hastanesi’ndeyiz. Kınık, Soma ve Bergama Devlet hastanelerimizde yaralılara ilk ve acil müdahale yapıldı. Can kaybımız yok. 2 veya 3 hastamız dışında tamamı hafif ve orta derecede yanıklar. Tamamı kontrol altında. Kınık’ta 12 yaralımız var, Bergama’da 5 hasta vardı, 4 daha sevk edildi toplamda 9 hastamız var. 21 hasta ise Soma Devlet Hastanesi’nde var. Kısmı yaralılar var, panik ataklar, daha sonra eklenenler ile madenci yakınlarıyla birlikte sayı net değil, ama net olan bir şey var can kaybımız yok" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Polat: Hastalarımızın sağlık durumları gayet iyi

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Hastalarımızın sağlık durumları gayet iyi. 2 hastamızda yanıklar var. Diğer hastalarımız bugün taburcu edilecek. Büyük bir kaza, ucuz atlatılmış. Allah hepimizi, milletimizi korumuş. İnşallah bir daha böyle bir kaza yaşamayız. Hastalarımız iyi bakılıyor, koşulları da iyi. Doktorlarımıza da teşekkür ediyor, bir daha böyle kaza yaşanmamasını diliyorum" dedi.

Şirketten açıklama

İzmir'de kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından, maden işletmecisi Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan açıklamada "İzmir’in Kınık İlçesi sınırlarında, Soma Havzasında bulunan Yeraltı Linyit Madenimizde 18/12/2021 tarihinde saat 20.40’da ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır. Yaralılara acil şifalar, tüm çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileriz. Arkadaşlarımızın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğimizi, kamuoyuna arz ederiz" ifadesi kullanıldı.

Sosyal Haklar Derneği'nden Kınık'ta patlamaya ilişkin olarak şu değerlendirmeler yapıldı.

"Polyak Madencilik firmasına ait maden ocağında meydana gelen ve çok sayıda işçinin yaralanmasına neden olan “metan patlaması” Soma katliamından sonra da madenlerde üretim baskısının ve kâr hırsının devam ettiğini gösteriyor.

Gelin nedenlerine birlikte bakalım. Madende ilk tespitlere göre şunları söylemek mümkün:

-Maliyetlerden kısılarak işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri yok sayıldı,

-“Bir an önce kömür çıksın” düşüncesiyle hiçbir kurala uyulmadı,

-Madende sırasıyla yapılması gereken işler hızlandırılarak patlamanın önü açıldı."