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İzmir’de Koronavirüs alarmı: Tunç Soyer, 30 ilçe başkanı ile toplanacak

20 Mart 2020 11:50

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele noktasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçe belediye başkanı ile bir araya gelecek

BirGün'ün haberine göre yaşanan gelişmelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Mart Pazartesi Günü saat 18.00-19.00 arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda 30 ilçe belediye başkanı ile bir araya gelecek.

Toplantıda Koronavirüs ile mücadele noktasında neler yapılacağı konuşulacağı öğrenildi.

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