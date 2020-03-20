İzmir’de Koronavirüs alarmı: Tunç Soyer, 30 ilçe başkanı ile toplanacak

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele noktasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçe belediye başkanı ile bir araya gelecek

Çin’de başlayan ve yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, Türkiye’de de şu ana kadar 4 can aldı. Devlet kurumları, yetkililer, sağlık personelleri ve belediyeler teyakkuz halinde virüsle mücadele ederken yurttaşlara da ‘evden çıkmayın’ çağrısında bulunuluyor. Bünyesinde bilim kurulu oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi de gerekli çalışmaları sürdürüyor.

BirGün'ün haberine göre yaşanan gelişmelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Mart Pazartesi Günü saat 18.00-19.00 arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda 30 ilçe belediye başkanı ile bir araya gelecek.

Toplantıda Koronavirüs ile mücadele noktasında neler yapılacağı konuşulacağı öğrenildi.