İzmir'de hobi bahçelerinin yıkımı mahkeme kararıyla durdu

İzmir'in Menderes ilçesinde, iki hobi bahçesindeki yapıların yıkılacağını öğrenen bir grup, yerleşimin girişini araçlarıyla kapattı. Hobi bahçesi sahipleri, yıkım ekiplerini beklerken, mahkemenin yıkımı sonlandırmaya yönelik yürütmeyi durdurma kararı aldığı öğrenildi.

İzmir Menderes'te, 200 ile 500 metrekare arasında parsellere bölünerek, kurulan ve kooperatiflere üye olanlara noter aracılığıyla hisse satışı yapılan tarım alanlarının üzerindeki irili ufaklı yapılar için alınan yıkım kararı, bazı kişilerin tepkisine yol açtı. Pandemi dönemi ve İzmir depremi ile şehirden uzaklaştıklarını söyleyen grup, hobi bahçeleriyle rahatlama imkanına kavuştuklarını belirtip yapıların yıkılmamasını istedi. Bölgedeki 2 hobi bahçesinde yıkım yapılacağını öğrenen onlarca hobi bahçesi sahibi, bir araya geldi.

Grup, yerleşimin girişini ise araçlarıyla olası kepçe girişini önlemek için geceden kapattı.

Yıkım istemediklerini söyleyen grup, ekipleri beklerken, İzmir Bölge İdaresi Mahkemesi'nce yürütmeyi durdurma kararı alındığı öğrenildi.(DHA)