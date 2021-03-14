İzmir'de HES kodu zorunluluğunun kapsamı genişletildi

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgına yönelik tedbirler kapsamında yeni kararlar aldı. HES kodu kontrolü yapılacak yerlere yenileri eklenirken; okul, berber, kuaför, güzellik salonu, kütüphane, spor merkezleri gibi çok sayıda yerin girişlerinde HES kodu kontrolü yapılması zorunlu oldu.

İzmir Valiliği'nin internet sitesinden duyurulan karar göre; berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, masaj salonu, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okul ve kurumlara girişlerde öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçiler için HES kodu kontrolleri yapılacak.

Ayrıca sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması kararlaştırıldı. (İHA)