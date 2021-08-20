İzmir'de hastane önüne bırakılan 16 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

İzmir Konak'ta plakası öğrenilmeyen bir araçla hastane önüne bırakılan 16 yaşındaki Elif Terziler isimli çocuk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden hastane önüne bir çocuk bırakıldı Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerin hastaneye alınan çocuk, doktorların müdahelesine rağmen kurtarılamadı.

Elif Terziler olduğu öğrenilen çocuğun cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Terziler'in uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşması sonrası hastane önüne bırakıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Elif Terziler’i hastanenin önüne bırakan sürücü ve otomobilin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (DHA)