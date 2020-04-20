İzmir'de doktor iki kardeş Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İzmir'de aile hekimliği yapan kardeşler Nuri İdiz ve Muharrem İdiz yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, doktor Nuri İdiz, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle 26 Mart’ta hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testinin pozitif çıktığı gün olan 1 Nisan’da kendisi gibi aile hekimi olan ve bir süredir yeni tip Koronavirüs tedavisi gören ağabeyi Muharrem İdiz’i kaybetti.

6 Nisan’da yoğun bakıma alınan Dr. Nuri Deniz de yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği ve tansiyon hastası olduğu belirtilen Dr. Nuri İdiz’in, solunum yetmezliği sonrasında kurtarılamadığı belirtildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Twitter hesabından yapılan açıklamada “Nuri İdiz… İzmir’de iş yeri hekimi…26 Mart’tan beri tedavi gördüğü hastanede Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ağabeyi Dr. Muharrem İdiz’i de 1 Nisan’da kaybetmiştik. Ailesine ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz‘ denildi.