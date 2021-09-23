İzmir'de depremden sonra yıkılan lisenin öğrencileri, konteynerde eğitim alıyor

İzmir Buca'da bulunan Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bir bloku geçen yıl meydana gelen depremden sonra yıkıldı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte bloktaki öğrenciler konteynerde eğitim alıyor.

Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bir blokunda, 2018 yılında zemin kayması tespit edildi. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından ise blok tamamen yıkıldı.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, uzaktan eğitimin devam ettiği sürede yıkılan binanın bulunduğu alana, aradan geçen yaklaşık 1 yıla rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Yaklaşık bin 600 öğrencisi ve 166 öğretmeni bulunan lisede, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciler okula döndü. İnşaat teknolojisi bölümünün yaklaşık 300 öğrencisi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla bahçeye konulan yaklaşık 15 tane konteynerde eğitime başlamak zorunda kaldı.

30 kişilik konteyner sınıflarda ders işlemek zorunda kalan öğrenciler ders gördükleri binaların tekrar yapılmasını beklerken, öğrenci velileri ise sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

"İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün inisiyatifinde"

Okul yetkilileri ise, öğrencilerin dersleri diğer bloklarda gördüklerini, yalnızca atölye ve laboratuvar derslerinin konteyner sınıflarda yapıldığını belirterek, “Biz de binanın ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. İzmir’de depremden sonra yıkılan böyle çok fazla bina var. Tamamen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün inisiyatifinde olan bir durum” dedi.

Öte yandan İzmir’de geçen yıllarda da pek çok okul konteynerde eğitim yapmıştı. Buca ilçesine bağlı Belenbaşı Köyü İlkokulu öğrencileri, 2 yıl boyunca cami avlusuna kurulan konteynerde ve cami avlusu bitişiğindeki sağlık ocağı odalarından bozma dersliklerde eğitim gördü. Yıldızlar Mahallesi'ndeki Zeki Püskülcü İlkokulu’nda ise yaklaşık 5 yıl eğitim konteynerlerden yapılan dersliklerde devam etti. Bergama’daki Gazi Ortaokulu’nda da konteynerde eğitim yapılmıştı.