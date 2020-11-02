İzmir'de deprem anında yaşanan panik, bir reklam ajansının güvenlik kameralarında

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,9 büyüklüğündeki depremin etkileri sürerken, Bornova'da bulunan bir reklam ajansı, ofiste yaşanan deprem paniğine ilişkin görüntüleri paylaştı.

3GENDijital'in Instagram hesabında paylaştığı videoda deprem anında yaşanan panik görülürken, yapılan paylaşımda "Yaralarımızı sara sara, yan yana, omuz omuza bu da geçecek, illaki... Biz olduğumuzu bilerek, bir olduğumuzu hissederek, #Birlikteİyileşeceğiz. Hepimize çok geçmiş olsun İzmir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa ve herkese sabır diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

AFAD'dan verilen son bilgilere göre şu ana kadar 92 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı sayısının 994 olduğu vurgulandı.