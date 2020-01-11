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İzmir'de CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Koçer, saldırıdan yara almadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

11 Ocak 2020 23:03

Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, evinin önünde aracını park ettiği esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Koçer, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile evinin önüne gelen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, aracını park etmek üzereyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

6 el ateş ettikleri iddia edilen kişi veya kişiler hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Başkan Gümrükçü olay yerine geldi

Saldırının duyulmasının ardından çok sayıda partilinin yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’de olay yerine gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Öte yandan, Koçer, saldırıdan yara almadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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