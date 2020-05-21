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İzmir'de çemberli fiziki mesafe uygulaması başladı

21 Mayıs 2020 11:02

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kordonboyu ve Karşıyaka'da çemberli fiziki mesafe uygulamasının başladığını duyurdu,

Her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Kordon ve Karşıyaka sahilinde çemberli fiziki mesafe uygulaması başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kordonboyu’nda, Karşıyaka sahilinde çemberli fiziki mesafe uygulaması başladığını Murathan Mungan’ın şiirinden alıntılama yaparak şu şekilde verdi: "Ya içindesindir çemberin, ya da dışında kalacaksın. Siz hep çemberin içinde kalın." 

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