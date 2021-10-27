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İzmir'de Buca Belediyesi'nde yolsuzluk iddiası: 11 şüpheli gözaltına alındı

Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

27 Ekim 2021 09:43

İzmir'de Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları iddia edilen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

4 şüpheli aranıyor

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.  Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (İHA)

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