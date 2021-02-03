İzmir'de Boğaziçi eylemlerine polis müdahale etti: 50 kişi gözaltına alındı; çok sayıda kişi biber gazından etkilendi

İzmir'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma için eylem yapmak isteyenlere polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahalede CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, DİSK Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş biber gazından etkilendi. Polis müdahalesi sonucu 50 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla atadığı Melih Bulu'ya karşı eylemler sürüyor. Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma için eylem yapılmak istedi. Öğrencilerin basın açıklamasına izin vermeyen polis, biber gazıyla müdahale etti. Polis müdahalesi sonucu 50 kişi gözaltına alındı.

Ters kelepçe uygulandı

Daha sonra polis ile öğrenciler arasında Kordonboyu'nda arbede yaşandı. Polis, gözaltına almak istediği 15 kişiyi, çevredeki yurttaşların tepkisi nedeniyle serbest bırakmak zorunda kaldı. Polisin biber gazlı müdahalesinde CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, DİSK Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi biber gazından etkilendi. Bazı öğrenciler, gözaltına alınırken darp edildi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Vekil olduğumuzu söylediğimiz halde saldırdılar. Kafamdan aşağıya portakal gazını sıkmaya başladılar. Bir kız çocuğunu yerde eziyorlardı. Onu almaya çalışırken saldırıya uğradım. Baro başkanı 50 kişinin gözaltına alındığı ancak çocukların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacağını söylüyor" dedi.

Gözaltına alınan öğrencilerin, Kordonboyu'nda yüz üstü yatırılarak ters kelepçe uygulanması nedeniyle çevredekiler polise tepki gösterdi.

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