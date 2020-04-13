İzmir'de bir haftada 155 sağlık çalışanında Koronavirüs tespit edildi

İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, geçen hafta 111 olan Koronavirüs'e yakalanan sağlık çalışanı sayısının bu hafta 266’a yükselttiğini belirtti. En başından beri sağlık çalışanlarının tümüne düzenli test yapılması için çaba harcadıklarını belirten Obuz, İzmir'de sağlık çalışanlarına yapılan testlerde istedikleri noktada olmadıklarını ifade etti

İzmir Tabip Odası, kentte Koronavirüs'e yakalanan sağlık çalışanları ile ilgili son durumu yayınladı. Tabip Odası'nın 6 Nisan'da yayınladığı rapora göre Koronavirüs'e yakalanan 111 sağlık çalışanının sayısı bir haftada 266'ya yükseldi. Tabip Odası'ndan yapılan son açıklamada 106 hekim, 82 hemşire, ebe ve sağlık memuru, 30 personel, 12 tıbbi sekreter, 10 teknisyen, 19 memur, 3 eczacı, 1 psikolog, 2 güvenlik görevlisi ve 1 şoför olmak üzere sayının 266'ya çıktığı ifade edildi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sonuç olarak ciddi bir yükseliş olduğu gerçeği var. En başından beri sağlık çalışanlarının tümüne düzenli test yapılması için çaba harcıyoruz. İzmir'de istediğimiz noktada değiliz" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağına ilişkinse Obuz, “plansız bir şekilde 2 saatte bilgi verilmesi olumsuz etkiledi. 2 gün, fiziksel teması artırmaktan başka işe yaramaz. En az iki hafta olmalı” ifadelerini kullandı.

"Ciddi bir yükseliş var"

Bir haftadaki artışın oranının çok yüksek olduğunu vurgulayan İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, "Daha önce bazı yerlerden net bilgi alamamış olabiliriz. Düzenli rapor yayınlıyoruz. Belki de işbirliği yapan ve bildiren kişilerin sayısı arttığı için bu oranlar yükseldi. Sonuç olarak ciddi bir yükseliş olduğu gerçeği var. En başından beri sağlık çalışanlarının tümüne düzenli test yapılması için çaba harcıyoruz. İzmir'de istediğimiz noktada değiliz. Şu an kliniği olan ve yüksek temas şüphesi olanlara test yapılıyor. Bu testlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi lazım" dedi.

"En az iki hafta sokağa çıkma yasağı olmalı"

İki günlük sokağa çıkma yasağını da değerlendiren Obuz, "Plansız bir şekilde 2 saatte bilgi verilmesi olumsuz etkiledi. 2 gün hiçbir şeye yaramayacak. Fiziksel teması artırmaktan başka. Cuma günü kısa sürede 250 bin kişinin teması söz konusu. Etkileri bir süre sonra ortaya çıkacaktır. Bu şekilde olmamalı. Yapılacaksa en az iki hafta olmalı. Hafta sonlarına bırakılmamalı. Bu durum düzensizliğe yol açıyor. Koordineli çalışılması gerekir" diye konuştu.