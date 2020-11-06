İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim kararı alındı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık" dedi.

İzmir'de 114 kişinin hayatını kaybettiği ve 1035 kişinin yaralandığı 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından yüz yüze eğitime ikinci kez ara verdildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık" ifadelerine yer verdi.