İzmir'de Bağımsız Tiyatro günleri başlıyor

İzmir’de on dört bağımsız tiyatro topluluğu, İzmir Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi (İzmir BTİ) çatısı altında bir araya gelerek İzmir Bağımsız Tiyatro Günleri'ni başlatacağını duyurdu.

26 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında İzmir BTİ’nin parçası olan ekipler tarafından sergilenecek on bir oyun ve bir film gösterimli panelle Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Konak Halk Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

İzmir BTİ yaptığı açıklamada, “İzmir’de tiyatro edimiyle varlığını sürdüren tiyatrolar olarak; pandeminin zorlu koşullarına rağmen, birbirimizin yaralarını sararak, dayanışarak, tüm tedbirler dahilinde özlemini yaşadığımız sahne ve seyirciye kavuşmanın heyecanıyla İzmir Bağımsız Tiyatrolar Günlerinde tüm sanatseverleri gerek izleyicimiz gerek destekçimiz olarak yanımızda görmeyi bekliyoruz” dedi.

Tiyatro Günleri biletlerinin "biletinial" sitesinden ulaşılacağını açıklayan İzmir BTİ şunları söyledi: “Öyleyse, insanın tasasına, hüznüne, kahkahasına, hikâyesine ortak bizler, şimdi birbirimizin tiyatrolarının ortaklaşan dertleriyle dayanışmak için yola çıkıyoruz. İzmir’de Bağımsız Tiyatrolar Var diyoruz.”