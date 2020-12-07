Rapor: Atölyelerdeki 10 işçiden yedisinde işten kaynaklanan hastalık var

İzmir’de atölyelerde çalışanlar işçilerle yapılan araştırmada, her 10 işçinin yedisinin işten kaynaklanan bir hastalığı bulunduğunu ortaya koydu.

Diken’in haberine göre, Deri, Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği’nin ''Meslek Hastalıkları Raporu'' bugün yayınlandı. Raporda yer verilen anket kapsamında, İzmir’deki Ayakkabıcılar Sitesi’nde çalışan 100 işçiyle görüşüldü. İşçilerin 23’ü deri, 44’ü tekstil, 33’ü ise ayakkabı atölyelerinde çalışıyor.

Ankete katılanların 35’i kadın, 65’i erkek. Katılımcıların 35’i 18-25, 36’sı 25-40, 20’si 40-50, yedisi 50-60, ikisi ise 60 yaş üstü. Genç işçiler arasında Suriyeliler yoğunlukta. İşçilerin 33’ü 0-10, 34’ü 10-20, 23’sü 20-30 yıldır çalışıyor. Geri kalanları ise 30 yıldan fazla çalışıyor.

Sigortası düzgün yatırılan işçi sayısı, yalnızca 23. İşçilerden 28’inin sigortası düzensiz olarak yatırılırken, 44’ü sigortasız çalışıyor. Beşi ise emekli olduğu için sigortasız çalışıyor.





İşçilerin 53’ü haftanın beş günü ve cumartesi yarım gün, 41 işçi haftanın altı günü, altı işçi ise haftanın yedi günü çalışıyor. İşçilerin 41’i günde 9-10 saat, 48’i 11-12 saat, 11’i ise 13-15 saat mesai yapıyor.

İşçilerin yüzde 62’si işyerinde yeterli güvenlik önlemi alınmadığını belirtirken, yüzde 83’ü işbaşı öncesi güvenlik eğitimi verilmediğini dile getirdi.

İşçilerin 56’sı, işyerlerinde tehlikeli kimyasal maddelerle iç içe çalıştığını kaydetti. Kimyasal maddelerle çalışmayan işçiler tekstil atölyelerinde, çalışanların tamamı ise deri ve kundura atölyelerinde bulunuyor.

İşçilerin 73’ü, çalıştığı işten kaynaklanan sağlık problemi yaşadığını söyledi. 23 işçi herhangi bir problemi olmadığını dile getirdi.

Deri ve kundura işçilerinin meslek hastalığına yakalanma oranı, tekstil işçilerine göre daha fazla. Meslek hastalığı olmadığını dile getiren işçilerin önemli bir kısmı ise 18-25 yaş aralığında.

En çok görülen sağlık problemi, yüzde 60’la kas/iskelet/eklem rahatsızlığı, Bunu yüzde 33’le nefes darlığı takip ediyor. Bir işçide birden fazla sağlık problem görülebiliyor.

Koronavirüs önlemi yok

İşçilerin 72’si, işyerinde özel olarak önlemler alınmadığını söylerken, 28’i önlemlerin alındığını dile getirdi. Atölyelerin büyüklüğü nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulamıyor, işveren ise maske dağıtmıyor.

İşçilerin 63’ü, atölyelerinde en az bir kişinin Covid-19’a yakalandığını ifade etti. İşçilerin büyük kısmı, vaka görülmesinin ardından çalışmaya devam edildiğini dile getirdi.