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İzmir'de arabalı vapur seferlerine fırtına engeli

18 Mart 2022 16:31

İzmir'de arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız, Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerimiz saat: 15.15 itibariyle geçici süre ile iptal edilmiştir" sözlerine yer verildi.
Açıklamada, yolcu vapuru seferlerinin ise program dahilinde devam ettiği bildirildi.

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