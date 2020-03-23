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İzmir'de '65 yaş uyarısı' yapan belediye başkanına yaşlı kadın bastonuyla vurdu

23 Mart 2020 19:04

İzmir'de, sokakta yakınıyla yürürken görülen, 65 yaşın üzerindeki bir kadın, eve dönmesi için kendisini uyaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün bacağına bastonuyla vurarak uyarıya yanıt verdi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ilçedeki cadde ve sokaklarda Koronavirüs tedbirlerini denetlerken, yasak olmasına rağmen yakınıyla birlikte yürüyen 65 yaşın üzerindeki kadını gördü.

​Sokağa çıkmaması istenen yaş grubundaki kadın, kendisini uyaran Gürbüz'ün bacağına bastonuyla hafifçe vurdu.

Yaşlı kadının tepkisi, Gürbüz ve çevredekileri güldürdü. Yaşlı kadın, daha sonra yanındaki yakınıyla birlikte evine gitti.

(İHA)

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