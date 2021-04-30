İzmir'de 400 Sivil Toplum Kuruluşu'ndan ortak açıklama: Rızabey Apartmanı 'Deprem Farkındalık Parkı' olsun

400 Sivil Toplum Kuruluşu, geçtiğimiz ekim ayında İzmir'de meydana gelen depremde 10'u çocuk 37 kişinin hayatını kaybettiği Rızabey Apartmanı'nın alanının 'Deprem Farkındalık Parkı' olmasını istedi.

400 Sivil Toplum Kuruluşu adına açıklama yapan Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi 2. Başkanı Mete Hüsünbeyi "Rızabey'in alüvyonel tarım alanının imara açılması, müteahhidin binayı imal etme özelliklerine, fenni mesulün denetimi, Belediyenin 3. derece riskli olarak belirlediği binada yaşama izni verilmesine, yıkımın uygulanmamasına kadar zincirleme sorumlulukların yer aldığı bina olarak İzmir'in olduğu kadar Türkiye'nin de sembolü olmuştur. Proje alanlarındaki arsaların 7269 ve 6306 sayılı yasalar ile hazineye devredilmiştir. 37 insanın ve çocukların hayatını kaybettiği bu alanda başta yakınlarını kaybedenler olmak üzere tüm İzmir halkı söz ve hak sahibidir" dedi.

Hüsünbeyi, Samos adasında gerçekleşen bir depremin İzmir'de böylesi yıkıma neden olmuşken, her an olabilecek İzmir merkezli güçlü bir depremin korkunç yıkım ve kayıpları beraberinde getireceğine dikkat çekerek artık sembol olan Rızabey Alanının 'Deprem Farkındalık Parkı' olmasını talep ettiklerini söyledi.

Mete Hüsünbeyi, farklı siyasi parti milletvekillerinin Rızabey'in park olmasını isteyen açıklamaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu alanın deprem hafızası için park yapılacağını ifade etmelerine karşın, 'bazı bürokratların yeniden bina yapılacağı yönündeki yaklaşımlarının' kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

"Hak sahiplerinin konutlarının imal edilerek yerinde teslimi, hepimizin ve kamuoyunun ortak talebidir"

Hüsünbeyi açıklamasında "3. Proje alanı K1 Parselinde Rızabey'in bulunduğu alanın deprem gerçeğinin unutulmaması için hem günümüz hem de geleceğimiz için deprem farkındalık faaliyetlerini ve dinamik bir yaşam alanını içeren park olması ve eski temelin bulunduğu alana yeniden yapılaşma yapılmayarak parselin diğer kısmında hak sahiplerinin konutlarının imal edilerek yerinde teslimi, hepimizin ve kamuoyunun ortak talebidir" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman Rızabey ise içinde bulunan alanın 1500 metrekare olduğu, Rızabey binasının ise 500 metrekare içine oturduğunu, dolayısıyla K1 Parselinde hem park yapılmasının hem de Kat Maliklerinin yerinde ev sahibi olmasının mümkün olduğunu söyledi.

TMMOB İKK Sekreteri ve Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut Akdemir Emek de demokrasi güçleri olarak Kamunun görevini yapmasını istediklerini, bu alanın park olması, tapu sahiplerine de parkın hemen yanında haklarının verilmesi gerektiğini ifade etti.

Rızabey Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden kat maliklerinden Emine Yücel ise "Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın Rızabey alanını hafıza parkı yapılması sözlerinin yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi.

Erdoğan Rızabey'in park olacağını belirtmişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Rızabey alanında yapılan törende "Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde ise farklı bir proje hayata geçiriyoruz. 38 vatandaşımızın cansız bedeninin çıkarıldığı depremin üzerinden 91 saat sonra sağ ulaşılan Ayda bebeğimizin sevinci ile 84 milyon ile kucaklaştığımız yer burası. Bu alanı hem depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacak hem de deprem bilincinin canlı kalmasını sağlayacak bir yer olarak düzenleyeceğiz. Rıza Bey Apartmanı sakinlerinden ev sahibi olmak isteyenlere de aynı konutları yapıp teslim edeceğiz" demişti.

Ne olmuştu?

Alanlarındaki arsalar 7269 ve 6306 sayılı yasalar ile tapuda hazineye devredilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisine girmişti. Rızabey Apartmanı ile birlikte yanlarında bulunan sonradan yıkılmış Ayyıldız ve Merve Apartmanları birleştirilerek bu alana K1 Bloğu yapılmasına karar verilmişti.