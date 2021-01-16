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İzmir'de 2 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

16 Ocak 2021 14:54

İzmir'de, evlerinde içtikleri sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

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