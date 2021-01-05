Sözcü yazarı Saymaz: Zamlar durmaz ve yasaklar esnetilmezse onlarca vatandaşımızı daha sahte içki canavarına kurban verebiliriz

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, alkollü ürünlerden alınan yüzde 17 ÖTV zammı getirilmesine ilişkin olarak, "Bu politika, yoksullaşan halk kesimlerinin sahte içkiye yönelişini hızlandırmaktan başka bir sonuç vermeyecek." görüşünü savundu. Saymaz, "Zamlar durmaz ve yasaklar esnetilmezse… Onlarca vatandaşımızı daha sahte rakı canavarına kurban verebiliriz." uyarısını yaptı.

Saymaz yazısında, "Şimdi İstanbul ve Bursa'da ucundan yakalanan sahte içki şebekesi, kesildikçe büyüyen ahtapot kolları gibi kendini yenileyerek, tüm Anadolu'ya yayılabilir. Türkiye, geçmişte bu yoldan geçti. İçkinin dini gerekçelerle yasaklandığı 1921-1924 yılları arasında kaçak içki üretimi patladı.Bu yasak ancak üç yıl uygulanabildi. Rakı fiyatının artırıldığı 2. Dünya Savaşı yıllarında mavi ispirto içildi. Sonra kolonya… Görünen köy kılavuz istemez." düşüncesini dile getirdi.

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