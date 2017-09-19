İzmir Cup'ta Marsel elendi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TEB İzmir Cup ATP Challenger Tenis Turnuvası\'nda geçen senenin şampiyonu Marsel İlhan, ilk turda Ukrayna\'dan Illya Marchenko\'ya 2-1 yenilerek elendi. Kültürpark Tenis Kulübü merkez kortta ilk seti 6-1 alarak 1-0 öne geçen milli tenisçimiz, ikinci seti 6-1 kaybetti. Üçüncü ve son sette Marsel\'e, 6-4\'lük üstünlük kuran Ukraynalı Marchenko, maçı kazanarak 2\'nci tura yükseldi. Günün diğer karşılaşmaları sonucunda Muhammet Haylaz\'ı eleyen Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel\'i saf dışı bırakan İtalyan Luca Vanni, Sarp Ağabigün\'ü turnuva dışına iten İtalyan Matteo Viola, Mısırlı Karim Mohamed Maamoun, Avusturyalı Lucas Miedler, Fransız Sadio Doumbia, İtalyan Matteo Berrettini, Bosna Hersekli Aldin Setkic, Sırp Danilo Petrovic ve Kazak Aleksander Bublik tur atladı. Toplam 64 bin Euro ödüllü turnuvanın tekler finali pazar günü gerçekleştirilecek.

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