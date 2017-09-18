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Spor

İzmir Cup'ta Cem İlkel tur atladı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) İzmir'de bu yıl 10'uncu kez düzenlenen TEB İzmir Cup ATP Challenger Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda geçen senenin finalisti milli tenisçi Cem İlkel, ana tablo ilk maçında Fransız raket Maxime Janvier'i 2-1 yenerek

18 Eylül 2017 21:41

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

İzmir\'de bu yıl 10\'uncu kez düzenlenen TEB İzmir Cup ATP Challenger Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası\'nda geçen senenin finalisti milli tenisçi Cem İlkel, ana tablo ilk maçında Fransız raket Maxime Janvier\'i 2-1 yenerek 2. tura yükseldi. Kültürpark Tenis Kulübü\'nde gerçekleştirilen organizasyonda Cem İlkel, 7-6, 3-6 ve 6-4\'lük setlerle rakibine üstünlük kurdu. Günün diğer maçlarının ardından Fransız raketler Stephane Robert ve Yannick Jankovits, tur atlayan diğer isimler oldu. Teklerde 32 tenisçinin katıldığı TEB İzmir Cup\'ta toplam 64 bin avro para ödül dağıtılacak.

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