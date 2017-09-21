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Spor

İzmir Cup'ta Altuğ havlu attı

İZMİR, (DHA)-- TEB İzmir Cup ATP Challenger Tenis Turnuvası'nda milli tenisçimiz Altuğ Çelikbilek, ikinci tur maçında bugün Fransız Sadio Doumbia'ya 2-1 yenilerek elendi

21 Eylül 2017 17:43

İZMİR, (DHA)-- TEB İzmir Cup ATP Challenger Tenis Turnuvası\'nda milli tenisçimiz Altuğ Çelikbilek, ikinci tur maçında bugün Fransız Sadio Doumbia\'ya 2-1 yenilerek elendi. 
Kültürpark Tenis Kulübü\'nde oynanan karşılaşmada Altuğ, rakibine 5-7, 6-3 ve 1-6\'lık skorlarla mağlup oldu. TEB İzmir Cup\'ta ülkemizi temsil eden isimlerden Marsel İlhan, Anıl Yüksel, Muhammet Haylaz ve Sarp Ağabigün ilk turda Cem İlkel ise Altuğ Çelikbilek gibi ikinci turda turnuvaya veda etmişti. Tüm Türk tenisçilerin elendiği toplam 64 bin Euro ödüllü organizasyonda tekler finali pazar günü yapılacak.

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