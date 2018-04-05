İzmir Cup'ı Alex açıyor

İZMİR, (DHA)

Altınordu\'nun 12 yaş altı takımlarının katılımıyla bu yıl 5\'inci kez organize ettiği uluslarası futbol turnuvası U12 İzmir Cup, yarın Fenerbahçe\'nin unutulmaz futbolcularından Brezilyalı yıldız Alex de Souza\'nın yapacağı başlama vuruşuyla start alacak.

Selçuk\'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri\'nde 3 gün sürecek organizasyona yurtdışından 33 kulüp katılacak. Ev sahibi Altınordu\'nun kırmızı ve lacivert olmak üzere iki takımla mücadele edeceği turnuvada Türkiye\'den 23 takım yer alacak. Toplam 56 takım ve 1300 sporcu dev organisasyonda kupa mücadelesi verecek. İzmir Cup\'ta Manchester City, Athletic Bilbao, PSV Eindhoven, Anderlecht, Benfica, Porto, Braga, Standart Liege, Genk, Sampdoria, Twente, Steaua Bükreş, Dinamo Zagreb ve Krasnodar gibi Avrupa futbolunun önemli kulüpleri yer alıyor.

Finali pazar günü gerçekleşecek turnuvada takımlar toplam 396 maç yaparak izleyenlere adeta futbol bayramı yaşatacak. Her yıl binlerce futbolseveri buluşturan İzmir Cup\'ı bu sene 30 binin üzerinde seyircinin yerinde takip etmesi bekleniyor. 64\'ü ulusal, 6\'sı yabancı 100\'e yakın gazetecinin akreditasyon yaptırdığı organizasyonda 250 gönüllü görev alacak. U12 İzmir Cup, bu açıdan Avrupa\'nın en geniş katılımlı ve en kaliteli futbol turnuvaları arasındaki yerini almış olacak. Futbolseverlerin turnuvayı izlemek için İZBAN\'la (İzmir Banliyö) ulaşım sağlamaları bekleniyor. Selçuk İstasyonu\'na 300 metre mesafedeki Kuşadası dolmuşları futbolseverleri İsmet Orhunbilge Tesisleri\'nin kapısına kadar götürecek.

ÜMRANİYE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazar günü evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Ümraniyespor\'la karşılaşacak Altınordu, kritik müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertlilerde sol kasığından sakatlığı bulunan sağ kanat Barış\'ın bu hafta da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Doktorlar, genç futbolcunun riske edilmemesini önerdi. Sol arka adalesinde sertleşme olan Kerim Avcı da idmanlara katılmıyor. Altınordu\'da ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle tedavisi süren forvet Fatih de yine forma giyemeyecek. Ön libero Oğulcan ise takımla çalışmalara başladı.

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