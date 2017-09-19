İzmir Cup için destek çağrısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

İZMİR\'de bu yıl 10\'uncusu düzenlenen TEB İzmir Cup ATP Challenger Tenis Turnuvası Kültürpark Tenis Kulübü (KTK) kortlarında oynanan ana tablo maçlarıyla devam ederken, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Necimoğlu, İzmirli firmalardan destek beklediklerini söyledi.

Kültürpark Tenis Kulübü\'nde geçen yılın şampiyonu Marsel İlhan ve finalisti Cem İlkel ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, KTK Başkanı Server Uyaroğlu ve Turnuva Direktörü Zeynep Kavak\'ın katıldığı basın toplantısında konuşan Necimoğlu, \"Daha önce Örnekköy\'deki UTEM Tesisleri\'nde yapılan TEB İzmir Cup\'ı, ilk kez Kültürkpark\'ta düzenliyoruz. Umarım yine Marsel ve Cem\'in finalini izleriz. Bu organizasyonun daha da gelişmesi için İzmirli firmalar tenise destek versin\" diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Marsel ve Cem gibi değerli oyuncuları İzmir\'de izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, ücretsiz olan turnuvaya tüm sporseverlerin ilgi göstermesini istedi. KTK Başkanı Server Uyaroğlu, haziran ayında kadınlarda gerçekleşen Kültürpark Cup\'ın ardından İzmir Cup\'a da ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, \"Bir önceki turnuvada karnemiz iyiydi. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Tenisçilerimize başarılar diliyorum\" dedi. İlk şampiyonluğunu 10 yıl önce Kültürpark\'ta yaşadığını hatırlatan Marsel İlhan ise, \"İzmir\'in benim için yeri çok özel\" yorumu yaptı. Geçen yıl İzmir Cup\'ta oynadığı finalin kendisi için dönüm noktası olduğunu belirten Cem ise, \"İzmir\'de oynamak büyük keyif\" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI