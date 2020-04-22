İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Cezaevi’nde 65 tutuklu ve hükümlünün Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

İzmir’de bulunan Buca Kapalı Cezaevi’nde, yeni tip Koronavirüs'ün yol açtığı Covid-19 salgını yayılıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, onlarca tutuklu ve hükümlüye virüsün bulaştığını açıkladı.

Cezaevinde ilk vakanın 19 Nisan’da tespit edildiğini hatırlatan Başsavcılık, bunun ardından kurumda kapsamlı bir filiyasyon çalışması yapıldığını belirtti.

Bunun neticesinde ise ilk tanı konulan tutukluyla temasta bulunan 64 tutuklu ve hükümlünün daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, “Toplamda 65 tutuklu ve hükümlünün hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir” denildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kalp hastası 70 yaşındaki bir hükümlünün, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine servise çıkarıldığı da kaydedildi.

Açıklamada, “Bütün hükümlülerin genel sağlık durumu iyidir” ifadeleri kullanıldı.