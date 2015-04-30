İzmir Çiğli TOKİ konutlarında 'heyelan riski'

İzmir’in Çiğli İlçesi Evka-5 Mahallesi’nde heyelan riski nedeniyle, TOKİ tarafından yaptırılan bazı binaların boşaltılmasına karar verildi. Evka- 5 mahallesi ile TOKİ konutları arasında bulunan bölgede bir süre önce derin yarıklar oluşunca TOKİ konutlarında da ciddi çatlaklar meydana geldi. Her geçen gün yarıkların biraz daha büyüdüğünü aktaran çevre sakinleri, önlem alınması için yetkililere başvurdu.

Belediyeden uyarı yazısı: Geçici olarak boşaltın

Bölgede yapılan incelemelerin ardından TOKİ konutlarından bazılarının bir an önce geçici olarak boşaltılması gerektiği yönünde uyarı yazısı asıldığını kaydeden evli ve üç çocuk babası işçi, 40 yaşındaki Murat Erincik, şöyle konuştu: “Bize üniversiteden rapor çıkacak dediler onu bekliyoruz, belediye yetkilileri evi boşaltmamızı istiyor. Bizim evleri boşaltmamız için yol gösteren yok. İnsanlar hem ev taksidi ödeyip hem de kirayı nasıl verecek? Bizim derdimizi anlayan yok. Biz yedi ayrı kuruma dilekçe verdik, eğer bu binalar çökerse bu kurumlara dava açacağız. Ama insanların canına bir şey olmasın istiyoruz. Benim imkanım var evimi boşaltacağım, ama imkanı olmayanlar da var. Mecbur oldukları için oturanlar da var.”

Kendi oturduğu evle ilgili boşaltma kararı verilmediğini ancak öyle bir kararın verilmesi durumunda da evi boşaltamayacağını söyleyen iki çocuk annesi Ayfer Gül ise, “Bu çatlakları görünce tabii ki korkuyoruz. Ama başka çaremiz yok. Bir süre önce yolumuz çöktü onu gelip bir şekilde yaptılar. Bu binalardan biri yıkılsa eyvah demenin hiçbir anlamı yok” dedi.

Belediye çalışması sürerken okulda eğitim devam ediyor

Bölgede Dokuz Eylül Üniversitesi’nden gelen uzman ekibin incelemesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. En riskli bölgede başlayan çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar toplam 28 fore kazık çakıldı. Bölgeye toplam 216 fore kazığın çakılmasının planlandığı öğrenildi. Belediye ekipleri bölgedeki okulun hemen yan tarafında çalışmalarını sürdürürken, okulda eğitimin devam etmesi dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, fore kazıkların 45 metre kadar yerin altına indiğini aktardı. Yaklaşık 12 metre sonra zeminin balçık olduğuna dikkat çeken Gökçe, “Şubat ayında yolda kayma tespiti üzerine harekete geçtik. Acil durum ihalesine çıktık. Mart ayı başında ihale yapıp mart sonunda da çalışmalara başladık. Bölgede insanlar yaşadığı ve özellikle okul olması nedeniyle can ve mal güvenliği tehlikede olduğundan hızlı hareket edip çalışmalara başladık” diye konuştu.