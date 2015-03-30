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Yaşam

İzmir Çigli’de cinnet getiren asker, iki arkadaşını ağır yaraladı

Olayın ardından asker gözaltına alınırken, yaralı askerlerin durumunun ağır olduğu öğrenildi

30 Mart 2015 12:05

İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda, cinnet getirdiği öne sürülen er A.K., arkadaşları H.E. ve M.E.’yi sayım sırasında tabancayla vurdu. H.E. yaşamını yitirirken, M.E. askeri hastanede tedavi görüyor.

lay, dün gece yarısı, Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı Hizmet Bölüğü’nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde iddiaya göre iki asker arasında küfürleşmeden dolayı kavga çıktı. Gece yarısı da askeri sayım sırasında, tartışan askerlerden A.K., sayımı yapan uzman çavuşun belindeki tabancasını alarak arkadaşları H.E. ve M.E.’yi ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan askerler, askeri hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların çabalarına rağmen yaralı askerlerden H.E. yaşamını yitirdi.

A.K., arkadaşları tarafından tabancası alınıp etkisiz hale getirildi. Askerin, gözaltında olduğu açıklandı.

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