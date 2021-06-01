İzmir Çiğli'de Gezi anması; “Haziran isyanıyız, bak hâlâ buradayız”

Gezi Parkı eylemleri döneminde kurulan ve 8 yıldır faaliyetlerine devam eden Harmandalı Kültür Sanat Derneği (HKSD), hem kuruluşunun hem de Gezi’nin 8.yılı dolayısıyla Çiğli’nin Harmandalı semtinde anma etkinliği düzenledi.

Gezi eylemlerinin 8. Yılı dolayısıyla Praksis Müzik Grubu, Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu ve Tiyatro Sardunya’nın da katıldığı etkinliğe mahallelinin ve çocukların yoğun katılımı oldu.

Etkinlikte Gezi eylemlerinin özgürlüğü, adaleti, eşitliği ve barışı ortaya çıkardığına vurgu yapıldı.

Gezi Parkı eylemlerinde kaybedilen insanların resimlerinin olduğu “Gezi 8 yaşında” yazılı pankartla Harmandalı Mahallesi’nde yürüyüş yapılmasının ardından Gezi’de kaybedilenler için saygı duruşu yapıldı.

Etkinliklerin ardından herkesin söz alarak düşüncesini belirttiği bir forum düzenlendi.

Etkinlik “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganlarıyla sona erdi.