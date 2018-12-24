Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun "İzmir, CHP için çantada keklik değil" ifadesini hatırlattı. Zeyrek, AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'nin AKP'nin İstanbul adayı olacağı konuşuşan Binali Yıldırım'dan daha iyi bir performans gösterip İzmir'i kazanabileceğini düşünmemekle beraber Kocaoğlu'nun görüşüne büyük ölçüde katılıyorum" dedi.

Zeyrek, "Yerel seçimlerde çantada keklik meselesi" başlığıyla yayımlanan yazısında Türk Dil Kurumu (TDK) Deyimler Sözlüğü'nde 'çantada keklik' deyiminin karşısında “Ele geçirilmesi, elde edilmesi kolay olan, torbada keklik” yazdığını hatırlattı.

"En son, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 'İzmir çantada keklik değil' ifadesini kullandı. Kocaoğlu, kendisi aday olsaydı bu cümleyi kurar mıydı? Sanmıyorum" diyen Zeyrek, şöyle devam etti:

Siyasetçilerde kendilerini işin merkezine koyma, 'sadece benimle rahat kazanırız' düşüncesiyle hareket etme eğilimi yüksektir. Yine de (Nihat Zeybekci'nin Binali Yıldırım'dan daha iyi bir performans gösterip İzmir'i kazanabileceğini düşünmemekle beraber) Kocaoğlu'nun görüşüne büyük ölçüde katılıyorum. Kocaoğlu'nun kendisini ve ekibini işin merkezine yerleştirmesi, diğer bütün adayları küçümsemesi ve Kılıçdaroğlu'nun da 'İzmir çantada keklik' hissiyle hareket etmesi, kente gidip sokağın nabzını tutmadan genel merkezde oturup tavsiyelerle, sipariş anketlerle isim belirlemesi bu düşüncemi pekiştiriyor.