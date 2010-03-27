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Yaşam

İzmir Çeşme 6 depremle sallandı

İzmir'in Çeşme İlçesi açıklarında 6 ayrı deprem meydana geldi. 4.7 - 2.9 - 2.8 - 3.4 - 4.2 - 3.7 büyüklüğündeki depremlerde can ve mal kaybı olmadı.

27 Mart 2010 02:00

T24 - İzmir'in Çeşme İlçesi açıklarında 6 ayrı deprem meydana geldi. 4.7 - 2.9 - 2.8 - 3.4 - 4.2 - 3.7 büyüklüğündeki depremlerde can ve mal kaybı olmadı.

İzmir merkez ve çevre ilçelerinde hissedilen depremlerde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan ilk bilgilere göre ilk deprem dün saat 20.35'te merkez üssü Çeşme açıkları-İzmir (Ege Denizi) olan  4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.


Vali: "Can kaybı yok"

İzmir Valisi M. Cahit Kıraç, "Saat 20.30 sıralarında meydana 4.7 büyüklüğündeki ilk deprem bölgemizde hissedildi. Meydana gelen 6 depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da herhangi bir maddi hasarın yaşanmaması sevindirici" dedi.


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