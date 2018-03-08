İzmir Büyükşehir Belediyespor, potada Selanik yolcusu

İZMİR, (DHA)

İzmir Büyükşehir Belediyespor, 9-11 Mart\'ta Yunanistan\'ın Selanik kentinde düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Ligi 3\'te ülkemizi temsil edecek.

İzmir ekibi yarın Fransa\'dan CAPSAAA ve Polonya\'dan GTM Konstancin\'le, cumartesi günü ise Çekya\'dan Studanka Pardubice ve Yunan ekibi Megas Alexandros 94\'le karşı karşıya gelecek. Avrupa\'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten antrenör Erdinç Kılıç, \"Şampiyonada hedefimiz kupa. Oyuncularımızın bunu başaracak gücü var\" dedi.

Sahada ellerinden geleni yaparak Yunanistan\'daki ilk eleme grubunu namağlup lider bitirmek istediklerini dile getiren Kılıç, \"Burayı geçersek daha sonra İspanya\'nın Badajoz kentinde final gruplarına katılacağız. Final serisindeki şansımızı, rakibimiz kim olursa olsun yüzde 50 görüyorum. Bunun için inanç, zafer ve yürek olmalıdır ve bu bizim ekibimizde fazlasıyla var. Bizlere her zaman destek veren ve yanımızda olan başkanımıza, yönetim kurulumuza ve idari yönetimimize çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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