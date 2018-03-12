İzmir Büyükşehir Belediyespor potada Avrupalı

İZMİR, (DHA)

TEKERLEKLİ sandalye basketbolda ülkemizi Avrupa Ligi-3 Kupası\'nda temsil eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan\'daki eleme maçlarını lider tamamlayarak adını final grubuna yazdırdı. Selanik kentindeki grup maçlarında 4\'te 4 yapan İzmir temsilcisi, nisan ayında İspanya\'da yapılacak finallerde mücadele etme hakkı kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin iki oyuncusu ise grup maçlarının en iyi 5\'ine seçilmeyi başardı. Tekerlekli sandalye basketbolunun ülkemizdeki öncüsü olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa Ligi-3 B Grubu\'nda Yunan temsilcisi Megas Alexandros 94\'ü 39-74, Fransa\'dan CAPSAAA\'yı 78-38, Çekya\'dan Studanka Pardubice\'yi 95-50, Polonya\'dan GTM Konstancin\'i ise 76-36 yenip adını namağlup finallere yazdırdı.

İspanya\'nın Badajoz kentinde 26-29 Nisan\'da oynanacak finallerde mücadele etme hakkı kazanan İzmir ekibi, ev sahibi Mideba Extremadura\'nın yanı sıra Bosna Hersek\'ten KKI VRBAS Banja Luka ve İtalyan ASD Stefano Sport ile mücadele edecek. Selanik\'teki gruplarda 4\'te 4 yapan İzmir BŞB\'den Mustafa Şahin ile Ahmet Efetürk grup maçlarının en iyi 5\'ine seçildi. Avrupa arenasında namağlup finallere kaldıkları için mutlu olduklarını belirten Antrenör Erdinç Kılıç, \"Bizim hedefimiz Avrupa\'da ülkemize kupa kazandırmak. Bunun ilk aşamasını sorunsuz ve güzel bir şekilde geçtik. Şimdi İspanya\'da bunu tekrarlayacağız. Final serisindeki şansımızı rakibimiz kim olursa olsun yüzde 50 görüyorum. Bunun için inanç, zafer ve yürek olmalıdır ve bu bizim ekibimizde fazlasıyla var. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

ATA\'NIN EVİNE ZİYARET

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Selanik\'teki büyük başarısının ardından cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Selanik\'te bulunan evini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Pervin Şenel Genç ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent İşler\'in de katıldığı ziyarette İzmir temsilcisine ülkemizin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan eşlik etti.

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