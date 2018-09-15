İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Altınordu'ya 4 milyon TL

İZMİR, (DHA)

Altyapıya yaptığı yatırımla Türkiye ve Avrupa çapında dikkat çeken Spor Toto 1\'inci Lig temsilcisi Altınordu\'ya İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden 4 milyon TL destek geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin son toplantısında kulübe altyapı tesisleri için 4 milyon TL\'lik destekte bulunulması önergesi onaylandı. Kırmızı lacivertli kulübün Torbalı\'daki Metin Oktay Tesisleri\'ne yapılacak sentetik çimli 3 yeni saha ve soyunma odalarının 4 milyon 720 bin TL\'lik maliyetinin çoğu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.