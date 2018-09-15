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Spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Altınordu'ya 4 milyon TL

İZMİR, (DHA) Altyapıya yaptığı yatırımla Türkiye ve Avrupa çapında dikkat çeken Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'ya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 milyon TL destek geldi

15 Eylül 2018 18:54

İZMİR, (DHA)

Altyapıya yaptığı yatırımla Türkiye ve Avrupa çapında dikkat çeken Spor Toto 1\'inci Lig temsilcisi Altınordu\'ya İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden 4 milyon TL destek geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin son toplantısında kulübe altyapı tesisleri için 4 milyon TL\'lik destekte bulunulması önergesi onaylandı. Kırmızı lacivertli kulübün Torbalı\'daki Metin Oktay Tesisleri\'ne yapılacak sentetik çimli 3 yeni saha ve soyunma odalarının 4 milyon 720 bin TL\'lik maliyetinin çoğu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. 

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