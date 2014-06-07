İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde dinleme cihazı bulundu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak'taki belediye hizmet binasının 4'üncü katında bulunan Teftiş Kurulu Başkanı Nalan Zitoşvili'nin odasına, geçen hafta tesadüf sonucu dinleme cihazı yerleştirildiği belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Zitoşvili, dizüstü bilgisayarını şarj etmek için üçlü prize takmasına karşın enerji gelmemesi üzerine, belediyenin teknik servisini çağırdı. Gelen görevli üçlü prizin içini açtığında, normal üçlü prizlerde olmayan eklentilerle karşılaştı. Burada bir mikrofon, GSM sim kartı modülü, enerji depolanmasını sağlayan güç ünitesi bulunduğu görüldü. Bilgi İşlem Teknolojileri Daire Başkanlığı da prizin incelenmesi ardından, dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili tutanak tuttu.

Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, Başkanlık adına, Cumhuriyet Başsavcılığı'na üçlü prizi yerleştirenlerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Haberleşme özgürlüğünün ortam dinlemesi yoluyla ihlal edildiği" bildirilirken. Faillerinin belirlenip, haklarında idari ve adli işlem yapılması istendi. Üçlü priz içindeki mikrofon ve sim kart, adli soruşturma öncesi herhangi bir delilin yok olmaması için sökülmedi.

Belediyedeki prizler kontrol edildi

Üçlü priz dinleme cihazının Teftiş Kurulu Başkanı'nın odasında bulunmasından sonra belediye üst düzey yöneticilerin odalarında kullanılan benzer üçlü prizler başta olmak üzere tüm prizler kontrol edilerek böcek arandı.

Belediye yetkilileri dinleme cihazının ne zaman ve nasıl konulduğunu bilemediklerini, adli inceleme sonucunda ortaya çıkabileceğini söyledi. Teftiş Kurulu Başkanı Zitoşvili'nin odasına özellikle mi yerleştirildiği, yoksa üçlü prizin başka bir odadan tesadüfen mi geldiğinin de bilenemeyeceğine değinen yetkililer, cihazın kim veya kimler tarafından yerleştirildiği ve aktif olup olmadığı konusunda da herhangi bir ipucu olmadığını belirtti.