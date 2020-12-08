İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Bir Kira Bir Yuva kampanyası sona erdi; kira desteği 42 milyonu aştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası sona ererken, kampanya kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 649 bin olarak kayıtlara geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kampanyaya katılan herkese teşekkür etti.

İzmir’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere destek olmak amacıyla başlatılan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında sona erdi. Kampanya kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 649 bine ulaştı. 4 bin 643 destekçi tarafından depremde evsiz kalan ailelere toplamda 20 milyon 510 bin TL aktarıldı. Depremzedelere kapıları açılmak üzere bildirilen daire sayısı da 231'i buldu. Kampanyadan faydalanmak isteyen depremzedelerle onlara destek olmak isteyenler arasındaki eşleştirmeler ve 10’ar bin TL’lik ödemeler sürüyor.

Büyükşehir’in Uzundere’de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanıma sunduğu konutlara yerleşen aile sayısı ise 147’ye ulaştı. Depremzedeler konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecekler. Elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderler de bir yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.

“Yaralarımızı dayanışmayla sardık”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başta “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü tüm kampanyalara destek veren herkese teşekkür etti. Tunç Soyer, “Felaketlerin acısını dayanışmak ve yaraları birlikte sarmak bir nebze de olsa hafifletiyor. O kadar büyük bir dayanışma örneği gösterdiniz ki; İzmir’de dayanışmanın tarihini yazdık. Sayenizde hiçbir yurttaşımızı aç açıkta bırakmadık. Bunların hepsini birlikte yaptık” dedi.

Orta hasarlılara da 5’er bin lira destek veriliyor

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim depreminde evleri orta hasarlı olan 629 ailenin 5’er bin liralık kira destek ödemesini tamamladığı belirtildi. Bu hafta içinde evleri orta hasarlı olan 40 ailenin kira yardımı da banka hesabına yatırılmış olacağı kaydedildi. Büyükşehir, başvuru ve değerlendirmelere göre kira yardımına devam edeceği aktarıldı.

Ağır hasarlı binalardaki 179 haneye 10 bin liralık destek ödemesini de kendi bütçesinden yapan belediye, bu hafta 50 ağır hasar tespiti yapılmış daire sahibinin kira yardımını da banka hesaplarına yatırmış olacağını duyurdu.